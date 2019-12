Maite Perroni gana terreno como actriz

La actriz Maite Perroni compartió que quiere realizar proyectos que le representen un desafío, ya sea en las plataformas de streaming o en la pantalla grande; no descarta volver a la TV abierta

En su deseo de seguir forjando trayectoria como actriz, Maite Perroni prefirió que este 2019 estuviera enfocado a dicho ámbito y hacer una pausa en su carrera musical.

Para conseguir ese crecimiento, la artista busca proyectos diferentes a los que ha hecho anteriormente y que la saquen de su zona de confort.

"Llegó un momento en el que me dije ´quiero empezar a enfocarme en los proyectos que como actriz quiero hacer y tengo que tener tiempo para ello, entonces como el año pasado lo hice totalmente para la música, este año me enfoqué 100% en la actuación y yo creo que continuaré sobre esa línea, y ya más adelante veremos si musicalmente hacemos otra cosa o si haremos un proyecto más personal y lo comparto por las redes", expresó.

Para conseguir su meta, la estrella ha encontrado sus aliados perfectos en el séptimo arte y las plataformas de streaming, donde hace poco estrenó El Juego de las Llaves. "Estoy en una búsqueda de seguir abriéndome otras oportunidades para en un futuro ser parte de un todo y ser parte de este movimiento desde México hacia lo que compartimos afuera", declaró Perroni, quien no descarta regresar a la TV abierta.

"La televisión abierta sigue siendo una posibilidad para mí en un futuro, siempre y cuando haya un proyecto interesante que me permita tener en las manos un personaje que me motive, que me de las ganas de decir ´venga, hay que hacerlo´", comentó la actriz de melodramas como Triunfo del Amor y La Gata.

Por lo pronto, Maite regresa este jueves 19 de diciembre a la pantalla grande con Doblemente Embarazada, filme que aseguró puede ser disfrutado por personas de todas las edades. "Siento que es una comedia muy honesta, que va a conectar con la gente no a través del chiste de pastelazo, sino de la situación", indicó la artista, quien en la cinta basada en hechos reales interpreta a Cristina, una mujer que se embaraza de mellizos, uno de su prometido y uno de su ex.

"El reto con este personaje para mí era el que se le pudiera dar a la mujer ese lugar en donde su sexualidad dejara de ser juzgada tan fuertemente", compartió. "Creo que muchas veces juzgamos a la mujer desde un lugar de mucha moral cuando se trata de la sexualidad de ellas y al hombre le aplaudimos todo lo que hace porque mientras más sexualidad tenga, pues es más chin... Y creo que esta película tiene algo que es muy importante, que es que nunca se le juzga al personaje", aseveró.