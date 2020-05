Madonna desata la polémica con una fotografía en Instagram

En estos días de aislamiento social que cumple en su residencia de Londres, la "Reina del Pop" no para de sorprender a sus millones seguidores en las redes sociales con su "diario de cuarentena" en el comparte videos o fotografías provocadoras de su encierro.

En una fotografía que compartió el sábado, Madonna aparece sentada, posando en lencería con un sujetador transparente en tono nude y una braga de color negra.

"Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientas ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!".

Este pasado mes de abril, Madonna volvió a ser noticia tras confirmar que se contagió de coronavirus después de haber dado positivo la prueba de anticuerpos de COVID-19, pero la artista ya esta totalmente recuperada.