Madonna a sus 61 años posa semidesnuda y con muleta en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Madonna a los 61 años encendió las redes sociales con una foto publicada en su cuenta de Instagram donde luce semidesnuda.

La imagen con la que la cantante desafía las reglas de Instagram en la que aparece con un revelador look suma más de 747 mil likes.

Madonna se encuentra recuperando de una lesión en la rodilla, por lo que tiene dificultades para caminar y por eso utiliza muletas.

La imagen de Madonna causó polémica entre los cibernautas pues se dividen sus opiniones, unos la aplauden y otros consideran que ya no está en edad de posar semidesnuda.

Y lo que no puedo faltar son los clásicos memes donde los usuarios expresan de manera graciosas su punto de visa sobre el tema.

Si Madonna a sus 61 años sube fotos en calzones y topless, ¿por qué yo no? ¡Ahhh ya me acordé!, me regañan ????....entonces una con ropa ?? #QuedateEnCasa #Madonna pic.twitter.com/n8Ho3bhgRf

This is what I see...@Madonna is the new cat woman pic.twitter.com/9tJsvClpmR