Lyn May y Markos revelan que su romance no fue real

Lyn May y Markos D1 confesaron que nunca se iban a casar de verdad y que todo se trató de una estrategia publicitaria; y que no tienen una relación más allá de la laboral.

Lyn, en un programa de espectáculos platicó que conoció a Markos cuando él la contrató para ser modelo en su nuevo video musical, el cual lleva por nombre "Borracho".

La vedette dijo que todo se trató de una estrategia y que nunca tuvieron las verdaderas intensiones de llegar al altar y solo fue una boda falsa como parte del videoclip musical.

"Yo conocí a Lyn a través de mi música... Le pido a Lyn que sea mi novia en un restaurante chino (...) Al día siguiente Lyn me invita a la alfombra de Tropicana y me presenta como su novio y de repente empiezan todos que beso y beso (...) nunca estuvo planeado nada", comentó el cantante.

Aunque todo fue falso, Lyn no pierde la oportunidad de encontrar al verdadero amor, pues dijo que está en busca de un hombre.

"Sigo soltera y quiero casarme, me gustaría un tipo delgado, blanco, alto, muy limpio, muy educado, inteligente y con mucho dinero, también bien dotado, si no, no", dijo.