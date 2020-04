Lupillo Rivera pide a ciudadanos quedarse en casa en concierto virtual

Tijuana.- El cantante Lupillo Rivera se unió a las transmisiones virtuales que han hecho varios intérpretes de diferentes géneros, al dar un concierto de veinte minutos de duración, para las redes sociales del Ayuntamiento de Tijuana como parte de la campaña Quédate en casa.

Con un caballito de tequila en la mano, sorbió algunos tragos entre canción y canción, acompañado por los Operadores de Culiacán, quienes aparecieron en una pantalla sobrepuesta a la transmisión de Lupillo, puesto que estaban a distancia. Con la promesa de una lista de temas nuevos para ellos, iniciaron con los acordes de Flor de capomo, mientras en el fondo se vislumbraba un cuadro con la pintura de Vicente Fernández junto a él.

Utilizando uno de sus característicos sombreros, este en color blanco, Rivera invitó a sus seguidores a "cantar, bailar y pistear", al ritmo que su voz interpretó Me emborracho y Una sola caída.

"Recomendando que se queden en casa, hay que combatir esto unidos. Cuida a tu familia, cuida la salud tuya, la de tus vecinos, por favor quédate en casa. Si no, no continúo. No se crean", dijo el cantante.