Lucy Liu será Kalypso ,una de las villanas en Shazam 2

La estrella de "Elementary" y "Why Women Kill" se ha unido a la adaptación de DC Comics "Shazam! Furia de los dioses "como el villano Kalypso, la hermana del personaje villano de Helen Mirren, Hespera.

Junto con Liu y Mirren, el equipo principal de cineastas de "Shazam!" De 2019 regresa para la secuela, que incluye a Zachary Levi como el superhéroe homónimo Shazam! y Asher Angel como su alter ego adolescente Billy Batson. David F. Sandberg regresa para dirigir la película, a partir de un guión de Henry Gayden. Peter Safran está produciendo con su teja Safran Company.

Al igual que el personaje de Mirren, Hespera, Kalypso de Liu no tiene una contraparte obvia en DC Comics. Ambos personajes, sin embargo, son las hijas del dios griego Atlas, que es una de las fuentes de los poderes de Shazam: tiene la resistencia de Atlas, así como el poder de Zeus, la fuerza de Hércules, la sabiduría de Salomón, la velocidad de Mercurio y el coraje de Aquiles.

Luego de que se diera a conocer la noticias de que Liu formaría parte del elenco, el director tomo su red social para hacerlo oficial, posteando una fotografía de la escena icónica de Kill Bill pero con la imagen de su cabeza.

Liu no es ajena a las grandes franquicias. Después de lanzar su carrera en "Ally McBeal", la carrera cinematográfica de Liu despegó en "Los ángeles de Charlie" de 2000 y "Los ángeles de Charlie: a toda velocidad" de 2003. También protagonizó las películas "Kill Bill" de Quentin Tarantino, el musical ganador del Oscar "Chicago" y fue la voz de Viper en las películas "Kung Fu Panda" de DreamWorks Animation. También apareció en "Southland" de TNT y en la comedia romántica de Netflix "Set It Up".

"¡Shazam! Fury of the Gods "está programado para estrenar en salas el próximo 2 de junio de 2023.