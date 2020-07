Louis Tomlinson rompe con su disquera y fans hacen explotar las redes

ESPECIAL.- La banda One Direction sigue siendo un hit en el corazón de sus fans y lo demostraron una vez más ayer, cuando hicieron tendencia mundial a su exintegrante Louis Tomlinson.

Las redes explotaron desde muy temprano cuando el cantante dio a conocer en Twitter que rompía relaciones con la compañía Syco Music.

Para los fans ese anuncio fue festejado como "la independencia" de Louis, pues afirman que la compañía no lo dejaba manejar su imagen y había influido en que no realizara presentaciones ni nuevo material discográfico.

Syco Music es una empresa de Simon Conwell, juez del reality show X Factor y quién se atribuye el "descubrimiento" de la banda.

Luis Tomlinson era el único exmiembro de One Direction que se mantenía en la empresa de Conwell.

Inmediatamente el tema se volvió tendencia en México y el mundo con HT como #ProudOfLouis.

Hope everyone is doing ok! Just wanted to let you know that Syco Music and I have agreed to part ways. I'm really excited for the future and to be back in the studio writing the next album. Can't wait to finally see you all on tour!!

Stay safe and see you soon, Louis x