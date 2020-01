Los Super Campeones regresarán con videojuego para PS4, Switch y PC

Bandai Namco sorprendió a los fanáticos de los Super Campeones con el anuncio del videojuego ´Captain Tsubasa: Rise of New Champions´, del famoso anime de los 80, basado en el manga de Yōichi Takahashi.

La entrega llegará a las consolas Playstation 4, Nintendo Switch y Steam, donde el protagonista del modo historia será nuevamente Oliver Atom (Tsubasa Ozora). También tendrá modo multijugador tanto local como en línea.

El primer tráiler del juego no sólo muestra cinemáticas si no también parte de la jugabilidad donde se mantienen el característico estilo del anime, como el famoso Tiro del Tigre de Steve Hyuga.

Si bien las voces se mantendrán en japonés se ofrecerán subtítulos en inglés, español y portugués. Se prevé que ´Captain Tsubasa: Rise of New Champions´ llegue este año.

