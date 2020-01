¿Los Simpson predijeron el coronavirus?, observa la impactante revelación

La serie animada estadounidense 'Los Simpson' nuevamente ha dado de que hablar luego de que se hiciera viral un capítulo que mostraría la predicción del coronavirus a 27 años de distancia.

El hecho nos remonta al capítulo titulado 'Marge In Chains', perteneciente a la cuarta temporada de la producción. En dicho capítulo, se habla sobre un virus de gripe proveniente de Asia.

En el fragmento compartido en redes sociales se muestra como Homero Simpson abre una caja asiática que contagia a los habitantes de Springfield.

Sin embargo, en el mencionado capítulo, la enfermedad proviene de Japón pero los internautas aprovecharon el momento para compartir el material.

The Simpsons, yet again freaking the shit out of me. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/gE88mhiand

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronavirus pic.twitter.com/sc7KDbjAqH