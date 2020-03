Los Montaner preparan canción en familia

Los miembros de la familia Montaner han labrado su carrera de forma individual y en algunas ocasiones han unido su talento, pero nunca en un tema en el que todos estén involucrados... Hasta ahora, ya que en entrevista con El Horizonte, Ricky Montaner, reveló que ya están preparando una melodía donde se escuchen las voces de todos.

´´Estamos trabajando en una canción de todos juntos. De hecho dentro de un rato tengo una llamada para hablar sobre eso, entonces vamos a ver cuándo vaya a salir´´, expresó el cantautor en un enlace telefónico. El venezolano indicó que dicha canción contaría con la participación de sus hermanos Mau y Evaluna, así como de su padre Ricardo Montaner y su cuñado Camilo Echeverry.

Actualmente, Mau y Ricky promocionan su sencillo Me Enamora, cuyo video estrenado hace poco más de una semana ya supera las cinco millones de reproducciones en YouTube. ´´Es un tema que escribimos para ayudar a la gente a distraerse durante tres minutos de todo esto que estamos viviendo´´, comentó el artista.

´´La escribimos junto a Juan Morelli y Juan Diego Arteaga, y la producción de Jon Leone y Edgar Barrera, la escribimos a la distancia y todo fue básicamente a través de WhatsApp, ya que Mau y yo estábamos grabando el video que hicimos junto a TINI´´, contó Ricky, quien compartió que está muy feliz por el momento que vive a nivel personal gracias a su relación con Stefania Roitman.

´´Sí, hermano. Me desconozco a mí mismo, imagínate´´, declaró. ´´Estoy contento de que la vida me haya traído a una persona tan parecida a mí, yo no pensaba que eso estaba dentro del destino y mira...´´, señaló.