Los Hombres G poseen el elixir de la eterna juventud

Los años no les pesan, y las arrugas, son apenas un recordatorio del paso del tiempo; los Hombres G parecen tener en la música un elixir de la juventud que disfrutan y comparten con el público, que ya aseguró un sold out en la Arena Monterrey, en el concierto que ofrecerán los españoles el próximo sábado.

"He tenido mucha suerte en la vida. He hecho lo que he querido, me he dedicado a lo que me gusta desde que tengo 18 años y creo que he tenido una vida privilegiada", afirma David Summers, vocalista de la agrupación.

Mucho ha pasado desde que en los albores de 1982, Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina, integrantes de la agrupación, se lanzaban a la conquista de su sueño al grabar cuatro sencillos entre ellos Venezia, Marta tiene un marcapasos y La Cagaste Burt Lancaster.

"Nuestra relación ahora es más profesional, de adultos, porque en los primeros tiempos, con veintipocos, vivíamos juntos, compartíamos habitación, éramos inseparables. Ahora tenemos familia, hijos y otras cosas a las que atender.

"Somos íntimos pero adultos. Los quiero mucho a los tres. Me han ayudado toda la vida a sacar mi música adelante y son los pilares en los que me he apoyado para realizar mis sueños. En ellos y en su ilusión", afirma Summers.

Para los españoles, la emoción de presentarse ante sus fans sigue siendo la misma, aunque ya se perfilan a las cuatro décadas de historia musical, la pasión y la adrenalina en cada concierto es inamovible y la fórmula, es a su decir muy simple.

"Tuvimos unos años maravillosos, de trabajo genial y decidimos parar porque estábamos agotados. Y encasillados. Fuimos valientes y cortamos en lo alto. A los diez años justos volvimos y nos dimos cuenta que ese es el plazo para que aquellos que te odiaban se les pasara y a los que les encantabas, te echasen muchísimo de menos.

"Y volver con un temazo. Nosotros volvimos con Lo noto y No te escaparás, que han sido un éxito y tan importantes como Sufre, mamón, la que encendió la mecha. Eso fue en el 2002 y aquí estamos, en 2020", finalizó. (Con información de Agencias)