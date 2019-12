Los ´haters´ motivan a Omar Chaparro

Cuando se dio a conocer la noticia de que Omar Chaparro sería el encargado de dar vida a Pedro Infante en Como Caído del Cielo, cinta que se estrenará en Netflix este 24 de diciembre, los comentarios negativos no se hicieron esperar y si bien admitió que en un inicio estos sí lo llegaron a afectar, también compartió que fueron su motivación para dar lo mejor de sí.

´´Yo agradezco mucho a los ´haters´ porque cuando se dio la nota de que yo iba hacer a Pedro Infante justo fue cuando íbamos a empezar a grabar, por ahí de marzo, y tantos comentarios a veces tan hirientes y destructivos a mí al principio me hicieron sentir mal´´, contó el artista en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

´´Pero eso me impulsó a obsesionarme, a tratar de dar lo mejor de mí, y a prepararme física, mental y emocionalmente´´, declaró el originario de Chihuahua. ´´Creo que eso de las críticas fue lo que me ayudó, entonces siento que siempre tengo la opción de tomar las críticas a favor o en contra, y las tomé a mí favor´´, señaló.

Interpretar a una de los íconos de la época de oro del cine mexicano es sin duda una gran responsabilidad, por lo que Chaparro confesó que al comienzo rechazó la oferta. ´´Leí el guión y la verdad no me convenció, y hablé con el productor y director, y le dije ´oye, Pepe (Bojórquez), es un compromiso muy grande ponerse en los zapatos de Pedro Infante y si algo sale mal la gente no va a decir nada de los productores o el director, sino de Omar Chaparro´, y yo tenía mucho miedo obviamente´´, declaró.

´´Fue tanta la insistencia de Pepe que me convenció con su pasión y determinación, entonces al final le dije ´¿sabes qué? Yo me voy a sumar, pero sí me dejan trabajar con ustedes en el guión´ y así fue como me integré como productor, y trabajamos como dos años en tener un guión donde todos estuviéramos contentos y felices´´, comentó el chihuahuense.

Para Omar, dar vida a ´´Él Ídolo de Guamúchil´´ es un sueño hecho realidad, ya que fue precisamente él quien lo inspiró para dedicarse a esta profesión. ´´Es algo que agradezco al cielo con el alma porque me divertí demasiado haciendo este personaje, que fue de las cosas más difíciles que he hecho´´, concluyó.

Entra sus próximos proyectos:

Chaparro reveló que a inicios del próximo año espera rodar The Wingwalker, un drama en inglés y español que toca la problemática de la migración y donde también funge como productor. Además, prepara la segunda temporada de Nailed It México y también trabaja en un guión junto a Martha Higareda. De igual manera, dio a conocer que está a la espera de realizar otro proyecto en Hollywood. ´´Se está cocinando, no te quiero ni decir todavía, ya ves que dicen ´pa´que meces la cuna si todavía no nace el niño´´´, dijo entre risas.