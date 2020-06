Los Grammy siguen programados para enero de 2021

Los organizadores de los Premios Grammy anunciaron reglas más estrictas con respecto a los conflictos de intereses, luego de confirmar que las nominaciones para el mayor reconocimiento en la industria de la música fueron manipuladas.

También dijeron que el próximo evento de los Grammy sigue programado para enero de 2021 a pesar del COVID-19, que ha suspendido múltiples eventos culturales.

Bajo las nuevas reglas, publicadas por la Recording Academy, los miembros de los comités que nominan a los artistas para los Grammy deben declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero, familiar o de otro tipo con los artistas considerados.

Si no se divulgan voluntariamente dichos nexos, se impedirá que la persona participe a futuro en el proceso.

Las acusaciones de que el proceso de nominaciones para los Grammy está contaminado se conocieron tras una denuncia presentada en enero por la expresidenta ejecutiva de Recording Academy Deborah Dugan.

Major changes have been made to several rules and guidelines that reflect the ongoing commitment to evolve with the musical landscape and to ensure that the #GRAMMYs nominating process and rules are more transparent and fair. https://t.co/28eho91Z1u