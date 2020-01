Los famosos también le apuestan al cupido de bolsillo

Se cree que los famosos tienen todo lo que los mortales pueden soñar. Gozan de millones en sus cuentas de banco, viven en propiedades lujosas y disfrutan de la popularidad gracias a sus películas, pero en ocasiones, les falta el amor de pareja que sí gozan otros menos ´afortunados´ que ellos.

Es por eso que entran al juego de la conquista que representan las Apps de citas, y desde la comodidad de sus teléfonos, empiezan el coqueteo, aquí te compartimos algunos casos. (Con información de Agencias)

HILARY DUFF

Aunque ahora goza de su matrimonio con el músico Matthew Koma, la actriz y cantante recurrió a Tinder en 2015 para divertirse, y aunque suene improbable, tuvo problemas para conseguir citas. ´´La aplicación sólo te deja mostrar tu primer nombre y tu fotografía, por lo que me preguntaban, ´esto es una broma, ¿verdad?´´, dijo en una entrevista de radio.

ZAC EFRON

En una entrevista con el portal The Times, el protagonista de Ted Bundy: durmiendo con el asesino, dijo que cuando rompió con la modelo y empresaria Sami Miró en 2016, decidió descargar Tinder. Sin embargo, no tuvo buena suerte en su aventura por la aplicación. ´´Nadie quería hacer ´match´ conmigo porque pensaban que mi perfil era falso´´, declaró.

CHANNING TATUM

Luego de que terminó su relación con la cantante Jessie J, la estrella de Magic Mike abrió un perfil en Raya, una aplicación exclusiva para miembros de la industria del entretenimiento, quienes deben pasar un proceso de certificación para unirse. Según fuentes consultadas por US Weekly, el perfil de Channing incluye la leyenda ´´Sí, solía ser un stripper, lo siento´´

BEN AFFLECK

Tras divorciarse de Jennifer Garner y sufrir fracasos amorosos, el actor optó por recurrir a Raya, aunque tuvo sus reservas de involucrarse con personas famosas. ´´Quiere una pareja real y no quiere salir con celebridades, porque goza de su privacidad, también quiere que sea compatible con sus hijos y en su trabajo´´, señaló una fuente al portal Page Six.

SHARON STONE

Al igual que otros de sus compañeros, la actriz de 62 años no tuvo una experiencia muy positiva en Bumble, una aplicación de citas y amistades, que cerró su cuenta al recibir múltiples quejas de que su perfil era falso. ´´Hey Bumble, ¿ser yo es un factor para que me excluyan? Algunos usuarios dicen que no soy yo y me bloquearon´´, señaló Sharon en Twitter.