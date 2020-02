Los famosos comparten sus románticas citas de San Valentín

A través de las redes sociales las celebridades han compartido sus románticos momentos junto a sus parejas en este día tan especial.

Pero no solamente con su media naranja, si no también celebran la amistad como el amor entre familia y su más grande agradecimiento hacia sus fans.

Happy V-Day! Love yourself ?? pic.twitter.com/VIfLLhi6GZ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2020

Let´s all have a loving #ValentinesDay! Love Paul ?? pic.twitter.com/yltEZyU4aA — Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 14, 2020

No hay definición exacta para el amor, ni un día concreto...Es infinito en todas sus formas. Celebremos ese amor indefinido con cada una de las personas que nos conjugan el verbo vivir en todos los tiempos posibles e imposibles. #FelizSanValentín pic.twitter.com/vEQP7QeYl8 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 14, 2020

Happy ??´s Day to my one and only Valentine, Jinkee. pic.twitter.com/LeVD5Xwz1K — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 14, 2020

Dejemos entrar un poquito de amor ?? pic.twitter.com/oPA3Son7sJ — Joy (@solamentejoy) February 14, 2020

Happy Valentine´s Day, my loves. You make even the coldest days feel warm. ?? pic.twitter.com/COOIOCgVdh — Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2020

My forever Valentine ?? pic.twitter.com/CqGKzVGkjA — Tom Brady (@TomBrady) February 14, 2020

Me and My Valentine! Instagram vs. Reality ?? pic.twitter.com/s1iawWBebj — Reese Witherspoon (@ReeseW) February 14, 2020