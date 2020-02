Los Backstreet Boys vienen con experiencia y madurez a la Arena Monterrey

A más de 20 años de que conquistar los corazones y oídos de sus seguidoras, los Backstreet Boys han demostrado que su éxito no se terminó con el fin del auge de las boy bands de antaño. Con su gira DNA World Tour, Nick, Kevin, Brian, AJ y Howie; promocionan su más reciente álbum del mismo nombre y entregarán esta noche, ante un lleno total, la primera de sus dos noches en la Arena Monterrey, en punto de las 21:00 horas.

´´ DNA es el testimonio de lo que nos identifica como los Backstreet Boys después de 25 años, se trata de aceptarnos a nosotros mismos, como el ser parte de un gran rompecabezas que se ha mantenido junto, a lo largo de todo este tiempo´´, expresó Brian Littrell, sobre el álbum y la gira con la que, desde mayo del año pasado, han viajado a diferentes escenarios de los cinco continentes.

El fervor de sus fans no solo queda en gritos desde las gradas y los coros de sus grandes éxitos. Con su nuevo disco, los ´BSB´ regresaron a las listas de popularidad por primera vez en 19 años, ya que los sencillos Don't Go Breaking My Heart, Chances y No Place, ayudaron a que la producción se convirtiera en el número 1 del ranking de Billboard, algo que no sucedía desde su placa Black and Blue del año 2000.

Durante los años 90, Backstreet Boys fue una de las fuerzas que lideró la escena pop del momento, ya que temas como Larger Than Life, I Want it That Way y Everybody, se convirtieron en íconos de una época que cobrará nueva vida este lunes y martes.

´´Cada uno aporta un aspecto que nos hace un ser vivo completo, somos individuos que hemos crecido y aprendido juntos para ser parte de esto´´, apuntó Nick Carter, sobre el concepto detrás del álbum y de la gira en la que no faltarán los pasos de baile para enloquecer a sus fans, tanto de la época, como aquellas que los conocieron a través de sus madres o hermanas mayores.

´´Hemos sido la banda sonora de muchas vidas, ha sido un viaje increíble y es lo que hace a DNA, algo tan especial´´, aseveró Brian. (Con información de Agencias)