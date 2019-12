¡Los Ángeles Azules contagian felicidad con sus cumbias!

La agrupación no se guardó nada y se entregó en los dos shows que realizaron anoche en la ciudad

Una auténtica gozadera fue la que se vivió anoche en el Auditorio Pabellón M con la actuación de Los Ángeles Azules, quienes tras presentarse con gran éxito hace unos meses en un festival de música de la ciudad volvieron a tierras regias para anotarse el sold out en los dos shows que ofrecieron ayer, como parte de su tour Todos Somos Cumbia.

Desde que comenzó a sonar la música de introducción minutos antes de las 22:00 horas, los asistentes a la segunda función abandonaron inmediatamente sus lugares para comenzar a mover el cuerpo al ritmo de la agrupación originaria de Iztapalapa. Entrega de Amor, Mi Único Amor y Las Maravillas de la Vida fueron las primeras canciones del concierto.

Mi Niña Mujer, Juventud, 20 Rosas, La Cumbia Picosa y La Cumbia del Infinito también se pudieron escuchar en el recital de Los Ángeles Azules, quienes se apoyaron con una producción sencilla de luces y pantallas LED.

El espectáculo no brindó tregua alguna a la audiencia, ya que ésta no dejó de bailar por ningún momento con temas como Cumbia Pa' Gozar, Me Haces Falta Tú, Cumbia del Acordeón, Amigos Nada Más y Mi Cantar, los cuales también fueron coreados por el público, en el cual se pudieron apreciar personas de todas las edades, desde niños hasta gente de la tercera edad.

Uno de los momentos cumbre de la fiesta llegó cuando tocó el turno de interpretar El Listón de tu Pelo, hit que fue uno de los mejores recibidos de la noche, donde fue imposible que los miles de asistentes se quedaran estáticos ante la cumbia que resonó ayer en el Auditorio Pabellón M.