'Loki' ya tiene tráiler ¡Y los fanáticos lo están amando!

Este lunes llegó a las pantallas el nuevo y esperado tráiler de "Loki", que muestra por primera vez algunas claves del que será el argumento de la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson y que se estrenará a nivel mundial el 11 de junio en Disney +.

El creador es Michael Waldron, quien también ocupa los roles de guionista principal y productor ejecutivo de la serie. En tanto, Kate Herron dirigió la primera temporada, compuesta de seis episodios. Y si bien aún no fue confirmado oficialmente, la segunda parte, también a cargo de Waldron, ya estaría en marcha.

"Loki" será la tercera serie de Marvel en Disney+. Sigue a la exitosa "Wandavision", que se lanzó en enero, y "The Falcon and the Winter Soldier". Los largometrajes "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" y "The Eternals", varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus, están previstos para estrenarse en Estados Unidos el 9 de julio, 3 de septiembre y 5 de noviembre respectivamente.

Por otro lado, los fans de "Star Wars" tendrán un nuevo producto que esperar en la plataforma tras la fenomenal acogida de las dos temporadas de "The Mandalorian". La serie de animación "Star Wars: The Bad Batch" se podrá ver a partir del 4 de mayo. La fecha escogida de la serie, relacionada con "The Clone Wars" (2008-2020) es un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de "Star Wars"