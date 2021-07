Loki y su propio multiverso: Twitter estrena nuevos emojis de la serie

El penúltimo episodio de Loki ya está disponible en Disney Plus, y para festejarlo Twitter activó nuevos emojis para que cada usuario utilice su favorito.

ADVERTENCIA DE SPOILERS

Lokis por todos lados

Se trata de las versiones de otras dimensiones de Loki; mismos que aparecen en el episodio 5 de la serie.

Estas versiones del dios de las mentiras ayudan a nuestro villano favorito a regresar a la Autoridad de Variación Temporal para poner las cosas en orden nuevamente, y descubrir quién está intentando apoderarse de la Sagrada línea del Tiempo.

Loki ha representado un gran éxito para Marvel y Disney, superando a WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, que ya habían dejado la vara muy alta.

Además, está sentando las bases para lo que significará la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel, sobre todo por los viajes entre dimensiones que se explorarán más a fondo en Spiderman: Sin regreso a casa y Doctor Strange en el Multiverso de la locura.