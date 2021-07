Los Simpson y Marvel: El crossover que nadie pidió pero todos queremos ver

"The good, the Bart and the Loki" se estrenará en streaming el próximo 9 de julio.

Disney Plus se colgará una nueva medalla el próximo 9 de julio, cuando estrene un inesperado crossover pero que ahora todos quieren ver: Los Simpson y Marvel.

Se trata de The Simpson: The good, the Bart and the Loki, un cortometraje que tendrá a Bart Simpson y a Loki haciendo equipo para enfrentar a los héroes de Springfield y uno que otro vengador.

De acuerdo a Deadline, en este especial veremos al dios de las mentiras siendo desterrado de Asgard y llegando a la peculiar ciudad de personas amarillas.

Aunque no se ha profundizado en la historia, ya existen varias teorías al rededor de la trama y muchos fanáticos especulan que podría tener un guiño a la serie Loki, sobre todo por el momento en el que este crossover se estrenará: justo una semana antes del final de temporada.

Por si fuera poco el hype, también se ha dado a conocer que Tom Hiddleston prestará su voz para la versión animada de Loki.

Para ver The Simpson: The good, the Bart and the Loki sólo se necesita tener una cuenta activa de Disney Plus y estar pendientes del estreno el próximo 9 de julio.