Loki provoca primera 'variación' en nuestra realidad: series originales cambian fecha de estreno en Disney Plus

The Mandalorian, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier fueron las primeras cartas fuertes de Disney Plus en cuanto a series originales se refiere, y en el caso de las tres, cada episodio se estrenaba los viernes.

Sin embargo, Loki está siendo un éxito mayúsculo que incluso ya superó en cuanto a audiencia y -hasta el momento- críticas a sus predecesoras en el Universo Cinematográfico de Marvel, considerando que ambas también tuvieron una gran aceptación.

La particularidad que ha tenido la serie del villano más carismático de Marvel es que sus dos primeros capítulos se han estrenado los miércoles, y no al inicio de cada fin de semana: esto ha llevado a que los directivos de Disney tomaran la decisión de replicar la fórmula con las próximas series originales que lancen a la plataforma; es decir, se dejarán de estrenar los viernes y serán los miércoles los días de "nuevo episodio".

La primera serie que se verá afectada por este nuevo criterio será Monstruos a la Obra, el spinoff de la exitosa franquicia Monsters Inc. que se estrenará el 7 de julio y no el 2 como estaba contemplado de inicio.

Loki está superando las expectativas en todos los sentidos, tomando en cuenta que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier dejaron la vara muy alta: las siguientes series relacionadas al Universo de Marvel más próximas a estrenarse son What if?, Hawkeye y Ms. Marvel.