¿Logrará Kristen Stewart salir a flote?

Tras consolidar una reputación positiva en el circuito independiente en los últimos años, Kristen Stewart ha intentado regresar al cine de Hollywood, en el que destacó durante la década pasada en la saga de Crepúsculo junto con Robert Pattinson. Esta semana, la actriz de 29 años figura por partida doble en la cartelera, ya que junto con Los Ángeles de Charlie, es la protagonista del estreno Amenaza en lo Profundo.

Con una temática de ciencia ficción, terror y suspenso, el filme protagonizado por Stewart narra la carrera contra el tiempo de varios especialistas en el fondo del mar. La preparación para el filme representó un duro reto para la artista, quien tuvo que aprender a bucear y superar su miedo al agua.

´´Bromeamos sobre lo difícil que fue hacer esa película, pero me atraen las cosas que son difíciles, la única razón por la que haces algo, es porque te asusta´´, expresó Stewart en una entrevista con el portal Variety. ´´Nunca he querido hacer algo que fuera demasiado sencillo o cómodo, así que tiene mucho sentido que haya elegido este papel´´, añadió.

Tras terminar su participación en Crepúsculo, Stewart se tomó un descanso del cine comercial y emprendió un camino en el cine independiente, una opción de carrera que le significó un reto profesional. ´´Es fácil hacer películas sencillas y vacías, pero esas en las que sufres y que por alguna razón, muy pocas personas ven, son las más hermosas´´, expresó al portal The Telegraph.

El tiempo le dio la razón, ya que en 2015 se alzó con el premio César de la academia francesa, por su participación en el filme Clouds of Sils Maria. Posteriormente, emprendió su regreso a Hollywood con el filme biográfico Seberg, que se estrenó en la plataforma de Amazon, así como Los Ángeles de Charlie con Elizabeth Banks, un filme que no tuvo el éxito esperado.

Sin embargo, esto no restó el ánimo de la actriz, quien prepara su incursión como directora.

´´Si hubiera hecho una mala película de la que no me sintiera orgullosa, pero que muchas personas hubieran visto, me sentiría devastada. Por suerte no me siento triste (por Los Ángeles de Charlie), porque estoy orgullosa de ella, vivimos un momento muy politizado y es difícil promover una película así, solo queríamos hacer algo divertido´´, aseguró.

