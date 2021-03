Lo que debes saber antes del capítulo final de WandaVision este viernes

¡Alerta de spoiler! Si no has visto los 8 episodios de la serie de la plataforma de Disney Plus, tienes que correr a verlos antes de que llegue el épico final este próximo viernes.

Después de 8 episodios, y de consagrarse como la serie más vista en el mes de enero en las plataformas, rebasando por completo a su competencia directa Bridgerton, este próximo viernes llega el tan esperado capítulo final de WandaVision.

Todos los fans tienen teorías y preguntas que aún no se resuelven y las cuales esperan develar grandes sorpresas en el capítulo final de la serie.

¿Quién es Pietro?

El hermano de "La Bruja escarlata" tuvo su aparición repentina en la serie, sin embargo, esta no fue la única sorpresa que trajo consigo Wandavision a lo largo de sus 8 episodios.

Desde que Evan Peters apareció en la puerta de Wanda como un tipo que afirma ser su querido hermano gemelo fallecido, Internet ha estado nerviosa por la razón por la que Peters estaba interpretando a Pietro Maximoff, y no a Aaron Taylor-Johnson, quien originó el papel en " Los Vengadores: La era de Ultron."

¿Se suponía que Peters representara a Peter Maximoff, el papel que desempeñaba el actor en las películas de "¿X-Men", y señalaba que la MCU ya estaba comenzando a romper la estructura del multiverso? ¿O Peters estaba interpretando a un tipo cualquiera poseído por Agatha Harkness (Kathryn Hahn) para que se hiciera pasar por Pietro, una broma directa destinada a representar una nueva versión de las comedias de situación de los años 80 y 90?

Pues olvídate del Multiverso. Sí, Olsen aparecerá próximamente en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", y sí, según todos los informes, "Spider Man: No Way Home" también está enredado en el multiverso. Pero ya están sucediendo muchas cosas en "WandaVision", y aunque la idea de que Fietro sea arrancado del universo de "X-Men" parece divertida en abstracto, incorporar ese punto de la trama en esta historia parece una complicación demasiado para tratar. con en un final que tiene mucho que resolver.

En Teoría todo apunta a que la persona que apareció en la puerta de Wanda es nada más y nada menos que aquel testigo que desapareció y menciona el Agente Woo en capítulos anteriores y que describió como una persona que no encajaría con el resto de los habitantes a los que Wanda encerró en su ilusión.

¿Los gemelos son reales?

En una de las inspiraciones del cómic para "WandaVision", Agatha le explica a Wanda que los gemelos que tuvo con Vision, gemelos que no deberían existir biológicamente, dado que Vision es un ser sintético, desaparecen de la existencia cuando ella no está para conjurarlos.

Definitivamente que Wanda creó Vision a partir de ella misma, de su propio corazón, y está claro que esta Vision es un ser sensible con su propia mente y una conciencia naciente de que Westview no es en absoluto lo que parece. Sin embargo, también está claro que Visión solo puede existir dentro del maleficio.

Es lógico que lo mismo sea cierto para Billy y Tommy: son totalmente reales, pero si Wanda termina con el maleficio, también los perderá, junto con Vision. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo Billy y Tommy podrían regresar como sus alter-egos de superhéroes. —A.B.V.

¿Es Mónica la primera mutante en el Universo de Marvel?

Las preguntas y los enlaces con Capitana Marvel hacen pensar que sí, pero... Si Marvel Studios de alguna manera se relaciona con que Wanda es, de hecho, una mutante, entonces Monica Rambeau técnicamente no sería la primera en entrar.

¿Visión sobrevivirá al final?

Lo sentimos, pero todo parece indicar que Visión volverá a morir.

El último capítulo de WandaVision llega este próximo viernes a México y a toda Latinoamerica a través de la plataforma Disney Plus y promete ser el final que detoné con mayor fuer