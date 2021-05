Llegará Odin Dupeyron por primera vez a la Arena Monterrey

A un poco más de un mes de que se realice su evento, Odin dijo estar contento de volver a pisar tierras regias y sobre todo presentarse por primera vez en la Arena Monterrey, por lo que señaló que tener esta presentación servirá como celebración por los 16 años de su obra.

"Es la primera vez que me presento en la Arena Monterrey, tengo la fortuna de presentarme en la Arena Monterrey... hemos agotado los teatros, creemos que habrá mucha gente que quiera volver a aullar, gritar, volver a vivir, a sentir, a llorar y a todo esto.

"La verdad que me siento contento, me siento tranquilo y me siento feliz, pisar un escenario nuevo y tan grande siempre será increíble; esto es también lo más emblemático en Monterrey, entonces estoy contento y además estoy celebrando 15 años que cumplimos en los 2020 y 16 años que estamos cumpliendo de A Vivir así que también sirve de celebración", mencionó Dupeyron.