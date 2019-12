Lizbeth Rodríguez rompe el silencio sobre escándalo Badabun; se quedó sin trabajo

La conductora de ´Exponiendo Infieles´ de Badabum habló por primera vez sobre los escándalos por acoso sexual, laboral y homofobia que enfrenta el famoso canal de YouTube.



Con un video titulado "Cerrando ciclos. Adiós, 2019", Lizbeth contestó varias preguntas hechas por sus seguidores de Instagram, muchas de ellas relacionadas con su trabajo y sus compañeros de Badabum.

"Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida... Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe", dijo.

Contó que aún no se termina su contrato, por lo que se podrán ver varios videos de su programa en el canal.

Hace unos días también circuló un video en redes sociales donde varios empleados de Badabum se encontraba haciendo una manifestación afuera de la empresa.

En la grabación se puede ver cuando joven se acercó a Lizbeth y le pidió a la conductora que revise su celular porque ya no tiene dinero porque se había quedado sin empleo.

"¡Ay amigo! ¿Qué no ves que yo también me quede sin trabajo?", le contestó la conductora.