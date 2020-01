Litzy sube foto en ropa interior y se molesta por reacción de fans

La cantante realizó un experimento en Instagram para demostrar la teoría de que "el que no enseña no vende"

Como pocas veces se deja ver, la cantante Litzy subió a sus redes sociales una fotografía en la que posó con poca ropa, lo que generó entre sus seguidores tantos "Me gusta" que la también actriz no daba crédito.

"Un adelanto", fue lo que escribió la ex integrante de grupo Jeans en la imagen en la que aparece con una blusa y sensual lencería negra, lo cual la llevó a conseguir en menos de un día, casi 100 mil "Me gusta".

Ante esto a través de sus historias, Litzy compartió su admiración por la reacción que tuvo su publicación, ya que no esperaba que una fotografía de este tipo pudiera causar tal furor; "muchachos, o sea, de verdad estoy impactada. Nomás lo hice para calarlos a todos. Me subí en calzón para ver si es cierto que el que no enseña no vende y toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar".

La cantante a través de este video compartió que es la primera vez que consigue 21 mil likes en menos de una hora. "¡Solo porque estoy en calzones! ¿Es en serio?, ¿quieren que este encuerada todo el tiempo?".

Entre risas nerviosas, la actriz y cantante pidió su opinión a un amigo que estaba con ella, quien sin más preámbulo corroboró que se veía muy bien, mientras ella le pedía seriedad y que no se riera ante este hecho.

La actriz de historias como "Señora acero" y "Al otro lado del muro" comentó que desde hace 22 años ha sido muy cuidadosa con su imagen, por ello ha evitado posar en poca ropa como lo hacen otras famosas."¡Qué pasados de lanza! Pero, qué bueno que les gustó, la verdad me moría de pena por subirla, pero qué bueno que les gustó".

"Ahora solo me voy a subir solamente encuerada mis amores", dijo en tono de broma Litzy, quien inició su carrera en 1995 en el terreno de la música, para después dar un salto a la actuación.