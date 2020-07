Sobrina de Trump escribe libro sobre lo que nadie se atreve a decir sobre el presidente de EEUU

En un nuevo capítulo sobre la vida de Donald Trump, su sobrina Mary L. Trump lanzó a a la venta el libro "Too much and never enough: How my family created the world´s most dangerous man", que en su primer día en los escaparates de Estados Unidos logró vender casi un millón de copias.

El libro de la psicóloga Mary Trump es el primer retrato poco halagador del presidente de los Estados Unidos por parte de un integrante de su familia.

La hija del hermano mayor de Trump, Fred Trump, acusa a su tío de ser arrogante e ignorante, cuya personalidad encaja con los criterios clínicos del narcicismo.

Por su parte, la Casa Blanca calificó las memorias de Mary como "un libro de falsedades", en un intento por disuadir en la opinión de la población mundial sobre el ejemplar, cuyas ventas son un "récord para la compañía" editora Simon & Schuster.

Meses antes de que el libro saliera a la venta, el hermano menor de Donald Trump, Robert Trump, presentó una demanda ante la justicia para evitar la publicación del libro, sin embargo, el intento fue en vano.

Madre inmigrante

Esta no es la primera vez que se habla sobre la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En 2016, durante las elecciones electorales estadunidenses, la campaña de Trump estuvo dirigida al sector de la población que se oponía a la inmigración, y una de sus principales propuestas fue disminuir el número de inmigrantes en el país norteamericano.

En ese entonces, salió a la luz la historia de su madre Mary Anne Trump, quien embarcó el 2 de mayo de 1930 en el puerto de Glasgow, Escocia, rumbo a Estados Unidos, con la intención de permanecer en ese país.