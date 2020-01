Libran una batalla del intelecto en Una Guerra Brillante

Algunas de las grandes mentes que han existido se enfrentarán en la pantalla grande a partir de hoy. En Una Guerra Brillante, la nueva película de Alfonso Gomez-Rejon, director de la alabada Yo, él y Raquel, se retrata la competencia que hubo entre Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla para ver cuál de sus sistemas eléctricos impulsaría el nuevo siglo.

Benedict Cumberbatch, quien da vida a Edison, compartió que el largometraje provocó que cambiara su visión sobre el inventor. ´´Creo que me habían vendido la idea de él como el inventor de la era moderna en Estados Unidos, en lugar de las complejidades de lo que eso implicaba´´, expresó. "En realidad, él fue en cierto modo menos que eso, pero también más que eso", aseguró el británico.

Por su parte, Nicholas Hoult, intérprete de Tesla, reveló que el desconocía por completo la historia que se ve en la cinta. ´´Cuando leí el guión pensé, ´¡Vaya, no sabía cómo había sido todo esto!´´´, comentó el actor. ´´George Westinghouse y Tesla fueron los que esencialmente proporcionaban la electricidad que usamos hoy, mientras que yo siempre pensé equivocadamente que había sido Edison. Fue educativo´´, declaró.

Michael Shannon, encargado de interpretar a Westinghouse, afirmó que disfrutó mucho la experiencia de ponerse en la piel del empresario e ingeniero estadounidense. "Parecía ser una persona amable y considerada", comentó. ´´No soy muy bueno escogiendo héroes, pero siempre disfruté trabajar en el personaje, como así también en tratar de encararlo desde su perspectiva´´, indicó.

Cumberbatch señaló que él no vio a ningún personaje como el bueno o malo de la historia, sino como seres humanos. ´´Simplemente me relajé frente a la idea de ponerme de lado de una persona u otra, y me concentré en pensar en George Westinghouse como la tortuga callada y heroica de la liebre Edison, y en Tesla como de alguna manera supervisando todo el espectáculo. Dejé de dividirlos y me sumergí al mundo de Edison´´, aseveró el nominado al Óscar.

¿De qué trata?

A finales del siglo XIX dos genios, Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) y George Westinghouse (Michael Shannon), compiten -éste último junto a Nikolai Tesla (Nicholas Hoult)- para crear un sistema sustentable de electricidad y poder comercializarlo en los Estados Unidos en lo que se conoce como la ´guerra de las corrientes´, una rivalidad entre ambos en la década de 1880 por el control del incipiente mercado de la generación y distribución de energía eléctrica.

