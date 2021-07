Leslie Grace será Barbara Gordon en 'Batgirl': ¿Conexión con el Batman de Robert Pattinson?

Luego de semanas de especulaciones y rumores, finalmente DC ha elegido a Leslie Grace como la nueva Batichica en la cinta que ya prepara la casa productora.

Leslie Grace le ganó la carrera a Isabel Merced y Zoey Deutch, por lo que protagonizará Batgirl, la nueva cinta de DC y Warner Bros.

Respecto a la trama de la película todavía no se sabe nada, más que rumores y teorías.

Una de las más fuertes es que la línea temporal estará establecida tras los eventos de The Flash, por lo que Batgirl podría pertenecer a un universo ajeno a lo que se ha visto en el cine hasta ahora.

Babs es uno de mis personajes favoritos, y el cast de #Batgirl me ha dado bajona.



Se que se rumoreó que habría otro nuevo Gordon en la peli, pero lo único que me animaría es que fuese la hija del Gordon de Jeffrey (The Batman).



¿Soy el único que ve rasgos parecidos? Veremos. pic.twitter.com/cAiU7sAArF