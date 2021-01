Leo Dan revive sus éxitos junto a colegas

“Este disco es un acierto con todos los artistas que me han acompañado. Vamos muy bien y esperemos hacer la tercera parte”, prevé el cantautor argentino.

Tener una gran trayectoria no es excusa para que Leo Dan deje de trabajar, por eso promociona Celebrando a una Leyenda. Segunda parte, en la que revive éxitos junto a excelentes exponentes, y ya piensa en una tercera parte así como en preparar conciertos, aunque sea en línea.

El intérprete no se desanima por la situación actual de la industria, y aunque no puede tener presentaciones porque no le permiten estar con todos sus músicos, se da tiempo para promover su producción.

“Sé que son momentos difíciles, pero no se solucionan con lágrimas, sino con iniciativas, ser creativo en la vida, muchos esperan el triunfo en la cama y ahí nada más llegan las herencias, las otras hay que trabajarlas.

“Este disco es un acierto con todos los artistas que me han acompañado. Vamos muy bien y esperemos hacer la tercera parte”, prevé el cantautor argentino.

En Celebrando a una Leyenda. Segunda parte colabora con artistas como Carlos Rivera, Amanda Miguel, Río Roma y La Sonora Santanera, además de que le acompañan muchos regios: Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Alicia Villarreal, Beto Zapata y Edwin Luna y la Trakalosa.