Leche materna podría evitar infecciones

Un componente de la leche materna podría proteger a los bebés prematuros del desarrollo de sepsis, una enfermedad mortal provocada por una infección en el organismo, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Se trata del componente ´´factor de crecimiento epidérmico´´, que activa unos receptores en las células intestinales para evitar que entren bacterias dañinas y que, posteriormente, migren al torrente sanguíneo, donde provocan sepsis.

´´El estudio sugirió que la leche materna, preferiblemente la de los primeros días de lactancia, parece ser una forma muy efectiva para defenderse de estas infecciones´´, dijo Phillip I. Tarde, uno de los responsables del estudio, un comunicado.

(Con información de Agencias)