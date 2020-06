Lea Michele se disculpa tras acusaciones de racismo por parte de Ware

Nueva York.- La exprotagonista de "Glee" Lea Michele se disculpó por haber sido "innecesariamente difícil" en el plató de la serie musical luego que una integrante del elenco la acusó de haberle hecho la vida "un verdadero infierno".

Michele emitió un comunicado diciendo que, aunque no recuerda ningún incidente ni juzgó a nadie por su origen, lo lamenta y adjudicaba a su privilegio e "inmadurez".

"Claramente actué de maneras que lastimaron a otras personas. Si fue mi posición y perspectiva privilegiada lo que ocasionó que fuera percibida como insensible o inapropriada por momentos o si fue simplemente mi inmadurez y el que fuera innecesariamente difícil, pido disculpas por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya ocasionado", dijo.

Su disculpa llega dos días después de que la actriz Samantha Marie Ware la acusara de "microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood". Michele es blanca; Ware es negra.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD "SHIT IN MY WIG!" AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA