Le sale a Thalía lo 'María la del Barrio' tras ver a una rana y la hacen tendencia

La cantante mexicana Thalía acaparó los 'reflectores' de Twitter por las reacciones a un video que publicó en sus redes sociales en donde se muestra feliz por convivir con la naturaleza.

En el video se puede ver a la intérprete de 'Amor a la Mexicana' manejando un tipo carro de golf en medio del campo y muestra los árboles a su alrededor.

En otra parte del video, se puede ver que se baja para caminar en medio del pasto y les cuenta a sus seguidores que odia las ranas y que ojalá no se encuentre a una, esta frase apenas y la termina cuando fue sorprendida por una rana que saltó frente a ella.

Thalía reaccionó lanzando diversas groserías tras ver a la rana sorprendiendo a sus seguidores.

todos somos Thalía en enero y la rana es el 2020 pic.twitter.com/OxoIx17FuE — miguelito (@SiSoyMiguel) July 8, 2020

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar algunos 'espantados' por escucharla decir tantas groserías, y otros defendiéndola y mostrando memes de humor con imágenes de ranas.

A veces me dan ganas de salir a saludar a Thalía, pero luego me acuerdo que le sale lo guarra y se me pasa. pic.twitter.com/M6LHXVvrkQ — Gabriela Krueger (@magabo_) July 8, 2020

- Oh miren, ahí esta Thalia, vamos a saludarla.



- Ay chingada madre, puta chingadera!!!!... DE LA VERGA, no mamen esa chingadera!!!! puta madreeee no mamen el color!!!!... ¿¡Qué pedo!?



- ... pic.twitter.com/AXD9qi8Bpf — Lobonvre. (@nekrowolf_) July 8, 2020

Esta es la rana René, después de que iba con toda la ilusión del mundo a saludar a Thalía y pedirle su autógrafo...

¿Cuántas más, Thalía, cuántas más?#ConLasRanasNo pic.twitter.com/fPp8WsRqZQ — ?????? ??????????????????-???????????????? ??? ?? (@MirSpielrein) July 8, 2020