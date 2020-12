Le ponen alma a la Navidad

El mejor regalo de Navidad

El alma, la parte más profunda del ser humano, es la protagonista de Soul, la nueva película de los estudios Pixar que se adentrará en el porqué de nuestra personalidad de una manera muy similar a la que Inside Out (Intensa-Mente), exploró nuestras emociones.

El estreno que la factoría de animación responsable de Toy Story y Cars ha preparado para esta Navidad no es una continuación de la película de 2015, pero es su filme más parecido: Mientras que en la primera cada sentimiento era un personaje, en esta ocasión lo son las almas de uno y su mundo interno.

"Son completamente diferentes, habrá cosas similares aunque Inside Out se basaba mucho en la física, y esta es más metafísica, más relacionada con el sentido de la vida", afirma su director Pete Docter, ganador de dos premios Óscar por Up e Inside Out y director creativo de Pixar.

La película se iba a presentar en la pantalla grande el 20 de noviembre (después de haber retrasado su estreno original del 19 de junio), pero finalmente se lanzará directamente en la plataforma Disney+ el 25 de diciembre, día de Navidad.

"Creamos la película para la pantalla grande, pero creo que seguirá llegando a la gente", señala el realizador. Soul gira en torno a Joe, un jazzista poco exitoso, agotado por dar clases de música a alumnos sin motivación que, tras un desafortunado accidente, cae en el Gran Origen, un lugar en el que cada alma adquiere sus rasgos singulares para formar una personalidad antes de trasladarse a la Tierra.

Ahí Joe -más bien el alma de Joe- tratará de ´resucitar´ para volver a Nueva York, aunque en el camino se encontrará con otras almas extravagantes, temerosas, competitivas e incluso una cínica antagonista que desprecia la vida humana y terrenal.