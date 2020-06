Le emociona apoyo de Del Toro; Coral Puente es parte de 'Ya no estoy aquí'

Monterrey.- Con tan sólo 21 años de edad, la joven Coral Puente de la colonia CROC, en Monterrey, llegó a la plataforma de Netflix para lanzarse como actriz e interpretar a "La Chaparra", una de las integrantes de Los Terkos en la película Ya no estoy aquí, que captura la cultura colombiana en Monterrey.

"Llegué por parte de una amiga, estaban buscando gente chola, la invitaron a ella y mi amiga me dijo: ´vamos están haciendo una película´.

"Nos mandaron un Uber, fuimos a un museo para poder grabar y al director le gustó lo que hicimos".

"La Chaparra" comentó que disfrutó su personaje porque actúo de manera natural, y además le recordó los tiempos en que ella formó parte de la cultura colombiana, de los 13 a los 15 años cuando pertenecía a la pandilla de Los Sureños 13.

Para Coral, las críticas positivas y negativas que ha cosechado el filme son bienvenidas, pero las palabras de apoyo que brindó el cineasta mexicano Guillermo del Toro, la emocionaron.

"Guillermo del Toro es un profesional, ha ganado Óscares y a todos nos gustó (lo que dijo), todo el elenco nos pusimos muy contentos... me siento a gusto de que una persona profesional nos felicite, le marcó al director, lo felicitó por el trabajo que hicimos, dijo ´todo me encantó y quiero que me felicites a Los Terkos´ y todos muy felices con esas palabras que nos dijo", indicó la novel actriz.