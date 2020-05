¿Lavas el pollo crudo? ¡Cuidado! podrías estar propagando microbios

Estados Unidos.- Algunas personas acostumbran a lavar el pollo crudo antes de cocinarlo porque creen que de está forma eliminan algunas bacterias o microbios que pudiera haber adquirido en el proceso de empaque. Sin embargo, esta acción puede ser contraproducente.

''¡No laven el pollo crudo!" Así lo alertaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedadesen Estados Unidos también referidos como CDC por las siglas de su nombre en inglés.

De acuerdo con la agencia gubernamental lavar el pollo crudo puede propagar microbios a otros alimentos y utensilios de cocina.

Don´t wash your raw chicken! Washing can spread germs from the chicken to other food or utensils in the kitchen. https://t.co/QlFpd1alG3 pic.twitter.com/bLB1ofcuh7