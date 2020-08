Laurence Fishburne le hizo el feo a Tarantino

Jules era uno de los papeles protagonistas en Pulp Fiction, la segunda película de Tarantino que fue todo un éxito mundial.

De hecho, el papel fue interpretado por de Samuel L. Jackson y desde entonces el actor se convirtió en un fetiche en las siguientes películas de Quentin Tarantino. Por tanto, ¿qué llevó a Laurence Fishburne a rechazarlo? 25 años después del estreno, el actor ha desvelado la razón.

Bien es sabido que el cine de Tarantino destaca por hacer estética la droga o la violencia y en Pulp Fiction no iba a ser menos.

La escena de la sobredosis de Uma Thurman fue la que no convenció a Fishburne, según ha declarado a Vulture:

" Pulp Fiction no era para mí. Quentin escribió ese papel conmigo en mente, pero no era para mí. Simplemente tuve un problema con la forma en la que se trató el consumo de heroína. Sentí que era un poco arrogante y despreocupado. Sentí que podría hacer atractivo el uso de la heroína. Para mí no solo es importante el personaje, si no el qué le estamos diciendo a la gente", declaró.

Desde luego el actor fue fiel a sus creencias a pesar de que 'Pulp Fiction' le hubiera llevado al estrellato. Eso sí, tampoco le salió mal la jugada: cinco años después, en 1999, Laurence Fishburne consiguió la fama mundial por su papel en 'Matrix'.

Llega como ´Papi Juancho´

Tras el silencio en sus redes, Maluma sorprende presentando a su alter ego de la cuarentena: "Papi Juancho".

Esta semana, los fans del cantante colombiano no supieron qué pensar cuando éste borró el contenido de su perfil de Instagram. Muchos se preguntaron si tenía algo que ver con su vida sentimental, pero era un preparativo para su quinto álbum de estudio, y el primero que lanza sin previo aviso.

"La idea es que salga la bomba y que la gente se sorprenda con el disco, que la música hable por sí sola", dijo Maluma en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

"Papi Juancho soy yo. Es como una especie de personaje que creé para hacer mi nuevo álbum, lo considero un alter ego", agregó. "Sentía que necesitaba renacer en este momento específico que estamos viviendo con el COVID. Sentía que necesitaba un nuevo comienzo y por eso decidí presentar este proyecto".

Embajador de EUA recorre museos de la CDMX tras reapertura

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, visitó este fin de semana lugares tradicionales de la capital que recientemente reabrieron sus puertas como son los museos Soumaya y Jumex, pero también la tienda de FONART y otros que ya son de su preferencia como el mercado de Jamaica y el Bosque de Chapultepec.

En Twitter mostró algunas de las obras que se exhiben en el Museo Soumaya como "La puerta del infierno" que elaboró en 1880 Auguste Rodin, un modelo de una puerta decorativa dotada de bajorrelieves que representa uno de los pasajes de la novela del poeta italiano Dante Alighieri "La Divina Comedia".

´´Hoy recorrí El Museo Soumaya de la Plaza Carso. Una de las joyas culturales de México, con una variedad de colecciones importantes e interesantes de arte mexicano y mundial. Cada piso es un museo en sí. Y el lugar es espectacular realmente vale la pena conocerlo´´.

En la misma Plaza Carso, el diplomático visitó otra exposición que pudo volverse a disfrutar, luego de permanecer cerrado el recinto por más de 3 meses debido a la pandemia de Covid-19.

Un día antes, enfundado con el jersey de la selección de futbol de su país, recorrió la tienda del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías donde adquirió una pieza para su casa y se fotografió con las encargadas del local ubicado sobre la avenida Patriotismo.

´´Un gusto volver a la Fonart, donde venden una gran variedad de artesanías. El equipo es muy amable, y me complace apoyar a los artesanos mexicanos. Compré este cántaro de barro negro de Oaxaca, una interpretación contemporánea de una técnica tradicional".