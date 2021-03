Laura Pausini, ya tiene el Globo de Oro ¡y va por el Oscar!

Laura Pausini, reconocida cantautora italiana, sumó un logro más a su lista, al ser nominada a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Canción Original.





Su caballo de batalla es el tema Io sì (Seen), presente en la película La vida por delante, que a su vez es protagonizada por Sofia Loren.

Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es The Life Ahead al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida".





La canción, co-escrita por Pausini y Diane Warren, ya se alzó como la vencedora en los Globos de Oro celebrados en febrero, y es la favorita para quedarse con el Premio de la Academia.

La reina a la que sirvo desde 1996. Nominada al Óscar Laura Pausini.pic.twitter.com/fLbe7zawlL — Lourdes* L to the OG. (@la_loulu) March 15, 2021

Yo, sí, como se ha traducido al español el tema interpretado por la italiana, competirá con Fight for you, de H.E.R. para Judas y el Mesías negro; Hear my Voice, de Celeste para El juicio de los 7 de Chicago; Husavik, de Molly Sandén y Will Ferrell para Eurovision Song Contest: The story of fire saga; y Speak now, de Leslie Odom Jr. para Una noche en Miami.





A través de sus redes sociales, Laura Pausini agradeció a los implicados en el proyecto y reconoció que aún continúa sorprendida por la noticia de su nominación.