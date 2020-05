Laura Bozzo se muestra recién levantada y sin maquillaje; pidió no asustarse

Laura Bozzo hizo un video para su Instagram en el que muestra que cómo luce luego de levantarse de la cama.¡Sin una gota de maquillaje!

A través de Instagram stories, Bozzo lució su rostro al natural.

Un peculiar detalle llamó la atención y es que, como ella misma indicó, no tenía pestañas.

"Buenos días. Sí, así me levanto, no se asusten...Soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas".