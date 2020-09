Laura Bozzo, ¿va por presidencia de Perú?

La polémica conductora Laura Bozzo, ha reconocido en una entrevista que está considerando lanzarse como candidata presidencial en las elecciones de 2021 y así liderar su país natal, Perú.

Bozzo afirma que varios empresarios y otros personajes políticos peruanos se le han acercado para solicitarle que considere ser candidata, y ofreciendo su financiamiento y respaldo para apoyarla en su carrera hacia la presidencia.

Aseguró que al ser doctora en derecho y ciencia política se encuentra preparada para asumir un reto de esta dimensión, y que se enfocaría a luchar por el empoderamiento de la mujer, a combatir el desempleo y apoyar la educación.

Respecto a su situación legal, que hace unos años era delicada, aseguró que ya no hay ningún impedimento para emprender una carrera política.

Finalmente, al ser cuestionada sobre las críticas que sufre entre sus compatriotas, la "señorita Laura" desmintió que existan peruanos contra ella, y está segura que la gente la ama, de lo contrario no le propondrían encabezar una candidatura.

Ni atacada ni estigmatizada, la gente me ama. ¿Tú crees que me estuviera proponiendo un partido y otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú".