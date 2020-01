Laura Bozzo aún no tiene su visa para entrar a EUA: "me siento presa"

El hogar de Laura Bozzo durante tres años fue un estudio de televisión. Presa en su centro de trabajo, dormía, comía y hacía su programa desde el mismo lugar debido a un arresto domiciliario que le quitó parte de su vida.

Del 2002 al 2005, Bozzo estuvo bajo investigación por presentar en televisión a Zaraí, la hija no reconocida del ex presidente peruano Alejandro Toledo (detenido actualmente en confinamiento solitario en una cárcel de California y con una orden de extradición a Perú pendiente por acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht).

Aunque han pasado diecisiete años y Laura pudo salir de nuevo a la calle, la presentadora peruana se sigue sintiendo presa.

Por la investigación en su contra - esta acusada de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos- , a Bozzo le retiraron su visa para entrar a Estados Unidos. Aún hoy no puede ingresar a ese país, en donde perdió la casa que tenía y, sobre todo, la carrera que había construido allí.

En entrevista para Infobae México, la presentadora habló de lo difícil que ha sido para ella no tener la visa para entrar a Estados Unidos.

"Fui una tonta que lo único que quiso fue sacar a la hija no reconocida de un presidente y mostrar que él era un corrupto, que ahora, por cierto, está preso en Estados Unidos. Por derecho y por Justicia lo que a mí me corresponde para cerrar el círculo de mi vida es poder entrar a los Estados Unidos, que se me dé la visa por Justicia. Por todas las cosas que he perdido. Por todas las cosas que he llorado, para poder reencontrarme con una parte de mi vida que se quedó totalmente cortada con el arresto y con el tener mi casa allá y perderla. Yo perdí todo, lo perdí todo. Creo que merezco regresar y cerrar el círculo de mi vida pudiendo entrar a los Estados Unidos".

"Dicisiete años que no puedo entrar a Estados Unidos, por un juicio que se me declaró inocente sigo presa después de dicisiete años por un delito que no cometí. Diecisite años, en los que he perdido mi casa, he perdido todo lo que gané. Porque, claro, al no poder entrar, todo el mundo me ha estafado. Y me siguen estafando. Yo sigo trabajando para pagarle a gente de allá para que solucione mis problemas y, al final, en lugar de solucionarlos lo complican para poder sacarme más dinero"

"El no tener visa es seguir estando arrestada. Nunca salí del arresto domiciliario. Nunca. Porque mi meta, mi sueño, es seguir haciendo cosas por los hispanos. Siempre he trabajado con los latinos en Estados Unidos, los amo y me aman. Para mí el no tener la visa americana es seguir tras un monitor arrestada, privada de mi libertad, injustamente detenida y con mi carrera detenida, totalmente paralizada. Porque, obviamente, no es lo mismo grabar aquí, y hacer un programa aquí que poder ir a visitar a mi público hispano a los Estados Unidos, a quienes les debo todo, porque si yo estoy sentada acá es por el público hispano, que me dio su respaldo en Telemundo. El no poder entrar a Estados Unidos para mí es estar presa hasta ahora".