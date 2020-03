Latin Lover entra al quirófano y preocupa a sus fans

Este lunes Latin Lover fue ingresado al quirófano para realizarse una operación en su rodilla derecha, lo cual lo mantuvo muy preocupado por "miedo" a la anestesia.

El actor compartió una fotografía desde un hospital, tomada en el mes de diciembre, aclaró, sin embargo, dicha imagen asustó a sus fans y provocó mucha preocupación.

"Esta foto me la tomó mi mujer el 23/DIC/2019 no es una foto de una escena de novela, serie o cine. Es una foto saliendo de una cirugía de rodilla y todavía anestesiado. Se las comparto porqué mañana muy temprano vuelvo al quirófano a otra cirugía de rodilla. La vida es así... no todo es bello también está llena de pruebas que tenemos que superar. Lo único de esto es que tengo un poco de miedo, no a la cirugía sino a la anestesia. Mandenme su buena vibra para que todo salga bien. Primero Dios así será", escribió Latin Lover en su cuenta de Instagram.

La publicación logró cientos de reacciones y comentarios que desean que "Dios le bendiga".