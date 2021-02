Lanzará Paul McCartney un libro que será el repaso a su vida y música

Paul McCartney está finalmente listo para escribir sus memorias, para lo cual usará música y la ayuda de un poeta galardonado con el Pulitzer para guiarse.

The Lyrics: 1956 to the Present será publicado el 2 de noviembre, de acuerdo con un comunicado conjunto enviado por la editorial británica Allen Lane y la estadounidense Liveright.

McCartney, de 78 años, contará su vida a través de 154 canciones, desde su adolescencia a su primera asociación con su compañero de banda en los Beatles John Lennon, a su trabajo solista en la última mitad de siglo. El poeta irlandés Paul Muldoon lo editará y contribuirá con una introducción.

"Muchas veces me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero el tiempo nunca había sido el adecuado", dijo McCartney en un comunicado.

Lo único que he podido hacer, ya sea en casa o de gira es escribir nuevas canciones. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta volver a su diario para recordar el día a día de eventos en el pasado, pero no tengo ese tipo de cuadernos. Lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas que, he aprendido, sirven para el mismo propósito. Y esas canciones abarcan mi vida entera.

The Lyrics, tiene un precio de preventa de cien dólares. Las editoriales han buscado por años las memorias de McCartney, a pesar de que suele hablar sobre el pasado y ha participado en proyectos como la biografía de Barry Miles Paul McCartney: Many Years From Now y el documental y libro de la década de 1990 The Beatles Anthology.

De acuerdo con las editoriales de McCartney, sus canciones tendrán un orden alfabético e incluirán comentarios del rockero sobre cuándo y cómo fueron escritas y lo que las inspiró. El libro estará dividida en dos volúmenes incluidos en una misma caja.