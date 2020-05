Lanzan el tráiler de la última temporada de ´13 reasons why´

Este miércoles 20 de mayo se reveló el tráiler de la última temporada de ´13 Reasons Why´, la serie basada en la novela de Jay Asher, que fue llevada a las pantallas en 2017 y llegará a su fin tras el estreno de la cuarta temporada en Netflix el 5 de junio de este año.

En esta última temporada podremos ver a Clay lidiar con el peso de los secretos que ha guardado desde el suicidio de Hanna Baker, el homicidio de Bryce Walker y el asesinato de Monty de la Cruz en la prisión.

Everything has led to this. Watch the trailer for the final season, dropping June 5th. pic.twitter.com/3Dn3k2EG5X