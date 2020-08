Lady Gaga, arrasó en los MTV Video Music Awards

ESTAOS UNIDOS.- Lady Gaga arrasó en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, al llevarse cinco preseas, mientras The Weeknd se llevó el máximo honor al conseguir el galardón a video del año por Blinding Lights.

Gaga fue nombrada artista del año, y se llevó tres premios por Rain on Me, su proyecto con Ariana Grande: mejor colaboración, canción del año, y mejor fotografía. Además, se embolsó el primer premio Tricon que se entrega en los VMAs, que reconoce el talento de un artista en tres o más disciplinas distintas.

"Todo el mundo que me conoce sabe que tengo la misión de dar alegrías a través de la cultura, la danza, la música", afirmó Gaga durante la ceremonia; y además protagonizó junto a Ariana Grande uno de los momentos más esperados de la noche al cantar juntas Rain on Me. Gaga permaneció en el escenario para interpretar un popurrí de sus canciones, entre ellas Stupid Love, Chromatica II y 911.

La noche arrancó con un pequeño tributo a Chadwick Boseman, actor quien diera vida al superhéroe Black Panther, y quien falleció el viernes pasado a causa de cáncer de colon; luego siguió el turno de The Weekend y su hit Blinding Lights, que inauguró la gala desde lo alto de un edificio en Manhattan, NY, desde donde las luces de la ciudad y fuegos artificiales engalanaron su performance.

En un foro sin público y con pantallas verdes, donde se reunieron los presentadores y nominados, personajes como Miley Cyrus, Doja Cat y Maluma, pusieron el ambiente a tope.

Ariana Grande también fue una de las afortunadas de la noche, que, junto con el éxito de Rain on Me, fue premiada por su colaboración con Justin Bieber en Stuck With You, que ganó en una categoría creada por la pandemia: mejor video hecho desde casa.