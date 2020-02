La UANL les brinda una sólida preparación académica

Hace más de un siglo inició la formación de personal de enfermería en el estado de Nuevo León para atender las necesidades de salud con sentido humano. A 105 años de distancia, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ratifica su compromiso de egresar a profesionales con una sólida preparación académica y alta responsabilidad social.

Y así quedó confirmado al recibir -por quinta ocasión consecutiva- la reacreditación de la Licenciatura en Enfermería, por su calidad y pertinencia educativa, consolidada en las dos últimas décadas. El Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE) ratificó el aval al programa educativo de la UANL, que cuenta con el reconocimiento internacional de la Genereation of Resources for Accreditation un Nations of the America (GRANA) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI).

La Presidenta de COMACE, Cinthya Patricia Ibarra González, entregó el documento oficial, una vez evaluados los 263 indicadores que integran los estándares de calidad. El acto estuvo encabezado por la Secretaria Académica de la UANL, Emilia Vásquez Farías, y la Directora de la Facultad de Enfermería, María Guadalupe Moreno Monsiváis.

"Este reconocimiento es el resultado de un trabajo consolidado que nos caracteriza en nuestra institución. La sinergia del trabajo de profesores, personal administrativo y estudiantes permitió que nuestro programa cumpliera con los indicadores del sistema nacional de acreditación de enfermería", expuso Moreno Monsiváis.

Por su parte, la doctora Cynthia Patricia Ibarra leyó el certificado que reacredita al programa de Licenciatura en Enfermería con vigencia hasta el 10 de diciembre de 2024 por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el COMACE. (Con información de Agencias)