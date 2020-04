La reina Isabel II celebra sin fanfarria su cumpleaños 94

Con el país en cuarentena y los miles de muertos por el COVID-19, la monarca decidió que el despliegue festivo de las fuerzas armadas no era apropiado. Tampoco sonarán las campanas en la Abadía de Westminster; la iglesia donde la reina se casó y fue coronada está actualmente cerrada.

La familia real compartió en redes sociales imágenes de Isabel para marcar la ocasión, pero siguiendo las reglas de distanciamiento social no recibirá visitas.

La reina celebraba su día con su esposo, el duque de Edimburgo, de 98 años, en el Castillo de Windsor en Berkshire.

Thank you for your messages today, on The Queen´s 94th birthday. ????



?? In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj