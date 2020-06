"La Parcera" asegura que Américo Garza reclutaba jóvenes para prostitución en Monterrey

MÉXICO.- Tras varios meses la polémica en torno a Karla Panini y su pareja Américo Garza sigue, ahora por las declaraciones de ´La Parcera´, quien está detrás de la cuenta de Instagram "Karla Luna la verdad".

Esta mujer, que ha decidido mantener su identidad en el anonimato por miedo a las amenazas que ha recibido, asegura que fue asistente de Karla Luna y Karla Panini en el momento de mayor fama de su programa ´Las Lavanderas´; ahora ha declarado en contra de Américo Garza, quien según ella no solo engañó a su entonces esposa con su mejor amiga, sino que también es un presunto clonador de tarjetas bancarias y de reclutar a mujeres para el sexoservicio en Monterrey.

"Él era clonador de tarjetas, en su tiempo clonaba tarjetas. Por eso es que me han intentado tanto en tumbar la cuenta, porque toda la información que he subido, eso tiene como cuando él estaba en la relación con Luna y eso me lo dijo una persona con pruebas", aseguró La Parcera.