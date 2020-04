La 'esquina mágica', el sitio donde Pedro Sola 'ligaba' de joven

El peculiar sentido del humor que tiene Pedro Sola lo ha llevado a ser uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

La fama que adquirió el integrante de Ventaneando es tal, que creó un canal de YouTube donde cuenta sus anécdotas y algunas confesiones de su vida.

En esta ocasión, "El Tío Pedrito" sorprendió a sus fans con un video donde contaba cómo ligaba durante su juventud con la comunidad LGBT.

El también economista relató en su entrega "Esto me ocurrió de joven en mi vida gay", las diferencias entre el "ligue" en su época con la actualidad; concretamente, con las redes sociales o aplicaciones de citas.

"Hay una red social que tengo gente conocida que te (incluso) dicen a qué metros de distancia está (la otra persona)", dijo "Pedrito" en referencia a Tinder, aunque enfatizó que "no le ha entrado" a esa modalidad.

Después, Pedro, de 73 años, describió su época de juventud y cómo los hombres conocían a otros en un sitio de la Ciudad de México al que llamaban "la esquina mágica".

"Había un lugar en la esquina de Insurgentes con Aguascalientes, 'la esquina mágica'", comenta el presentador quien agregó que el crucero era conocido así porque "te paras y desapareces".

De repente ahí, la gente se daba vueltas, lo que en inglés se conoce como cruising, va caminando o en tu coche, y ahí están los chavos parados, no chichifos, no de cobrar. Eran muchachos que buscaban un ligue momentáneo, en la época donde no había enfermedades mortales".