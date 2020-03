La confesión de Charly López: Un productor intentó abusar de él cuando tenía 16 años

El cantante Charly López confesó ante las cámaras de Ventaneando que cuando tenía 16 años sufrió acoso sexual por parte de un productor.

Se trata del fallecido Enrique Gómez Vadillo, quien invitó al intérprete a su departamento para hablar de su participación en una película; fue en ese lugar cuando recibió la fuerte propuesta.

"Creo que no era buena persona (Gómez Vadillo) y creo que no fui al único que quiso violentar de alguna manera.

"Me invitó a su departamento, me dijo que es para una película, pero tienes que hacer esto y esto otro y pues... es que yo no", declaró López quien finalmente participó en el filme, pero sin aceptar la proposición.

De acuerdo con el exGaribaldi, el productor le pidió tener relaciones sexuales con él a cambio del papel estelar.